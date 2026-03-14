Un véritable revenant à Anderlecht : "Les mois les plus durs de ma vie"

Alexis Flips a vécu un véritable calvaire avec le RSCA ces derniers mois. Victime d'une blessure dont il ne parvenait pas à se débarrasser, il a enfin fait son retour sur les terrains avec les Futures.

Recruté à l'été 2023 par le RSC Anderlecht, Alexis Flips (26 ans) a vécu un véritable calvaire. D'abord écarté pour raisons sportives, puis prêté en Turquie et à Charleroi où les choses ne se sont pas mieux passées pour lui, il était gêné depuis longtemps par une blessure.

Cette saison, alors qu'il était excédentaire au sein du noyau anderlechtois, il n'a ainsi pas pu travailler à trouver une solution ou se mettre en évidence avec les U23, étant tenu écarté des terrains. Toujours sous contrat jusqu'en 2028, il a enfin fait son retour avec le RSCA Futures ces dernières semaines.

Alexis Flips s'est exprimé sur Instagram

Flips a posté un long message sur Instagram à la suite de ce retour presque inespéré désormais. ""10 Mois. 10 Mois après mon dernier match. 10 mois de remise en question. 10 mois de perte de confiance. 10 mois de travail acharné. 10 mois loin de ma passion", écrit-il.

"Ces derniers mois ont été les plus durs de ma vie. Mais je suis enfin de retour, enfin de retour dans un stade, enfin de retour avec mes coéquipiers, enfin de retour dans le rêve que j’ai toujours voulu avoir", continue Alexis Flips, qui remercie ensuite ses proches mais aussi le RSCA, "pour m'avoir accompagné du début à la fin".

Une fin qui semble se dessiner car même s'il est désormais fit, on imagine mal Alexis Flips revenir dans les plans du Sporting d'Anderlecht. Il lui reste cependant quelques mois pour convaincre Jérémy Taravel, ou au moins se mettre en évidence en U23.



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