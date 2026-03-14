🎥 Le geste magnifique d'Alexis Saelemaekers qui fait craquer les supporters de l'AC Milan

Muzamel Rahmat
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Alexis Saelemaekers réalise une belle saison avec l'AC Milan. Le Diable Rouge est épanoui en Italie, sur le terrain comme en dehors.

Alexis Saelemaekers est devenu un titulaire indiscutable à l'AC Milan. Avec 25 apparitions d'entrée en Serie A cette saison, le Belge affiche deux buts et quatre assists au compteur.

Il a fait son grand retour au premier plan après des prêts à Bologne et à l'AS Roma, où il avait enchaîné les matchs (respectivement 32 et 31 rencontres) tout en se montrant décisif.

Saelemaekers parle très bien italien

Le Diable rouge a trouvé sa place à Milan. Dans une vidéo publiée par DAZN, on le voit rendre visite aux jeunes joueuses de l'AC Milan. Il console la petite Giorgia, très triste après avoir raté son penalty.

"Tu as été la plus courageuse, car tirer un penalty demande beaucoup de courage. Moi, je n'en ai jamais tiré un. Tu as plus de courage que moi", lui glisse-t-il pour lui redonner le sourire.

En plus d'être performant avec Milan, Saelemaekers parle un italien presque parfait. Avec un contrat qui court jusqu’en 2031, son aventure à Milan est loin d’être terminée.

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