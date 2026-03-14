La Gantoise bien partie pour aller chercher le top 6 : "Mais rien n'est décidé ce week-end"

La Gantoise bien partie pour aller chercher le top 6 : "Mais rien n'est décidé ce week-end"
Photo: © photonews

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La Gantoise est dans le top 6 et ne doit désormais plus faire qu'une chose : si possible l'emporter à Dender pour finir le travail. Rik De Mil est soulagé mais concentré.

Avec 42 points, La Gantoise est très bien placée dans la course au top 6 désormais. Il faudrait perdre des points à Dender et qu'au moins un poursuivant fasse un 6/6 pour en sortir, ce qui serait un sacré échec à ce stade.

Mais Rik De Mil sait que rien n'est fini avant la ligne d'arrivée. "Il y a trop d'équipes encore en course pour se dire ça", prévient l'entraîneur gantois en conférence de presse après la victoire contre Zulte Waregem. "Ca se jouera lors de la dernière journée, avec un déplacement difficile à Dender".

De Mil déçu du début de seconde mi-temps de Gand 

Ce match à la maison contre Zulte l'a prouvé : perdre des points bêtement aurait pu arriver. Davy Roef a dû sauver ses couleurs à 1-0, sur penalty. "Cela a donné un boost supplémentaire à l'équipe que Davy sorte ce ballon", reconnaît De Mil. 

"Ces 10 minutes après la mi-temps auraient pu faire basculer le match. C'est quelque chose sur quoi nous devons encore travailler. Nous avons commis des erreurs individuelles, j'étais déçu de notre reprise", estime le coach des Buffalos. 

Lire aussi… Le roi des penaltys a encore frappé : "Je sentais qu'il allait la mettre là"
Le plus dur semble cependant fait, et cette victoire écarte même déjà mathématiquement deux équipes de la course au top 6 : l'Antwerp et Westerlo, qui ne peuvent plus atteindre les 42 points dont disposent désormais les 5e et 6e au classement. 

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