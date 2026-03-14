"Il était libre" : Besnik Hasi révèle qu'Anderlecht a tenté de faire revenir un ancien de la maison

Le renforcement de l'axe central de la défense a été un sujet qui fâche à Anderlecht. Besnik Hasi revient sur ce chantier toujours à ciel ouvert.

Entre relancer Marco Kana et se passer d'un Mihajlo Ilić qui arrivait pourtant avec une belle cote, Besnik Hasi a parfois surpris dans la composition de son arrière-garde. Mais comme il l'explique au Laatste Nieuws, il a fallu composer ce qu'il a reçu...et n'a pas reçu lors du mercato.

"Au début de la préparation, j’ai eu une discussion avec Olivier Renard. Il m’a dit littéralement : c’est moi qui compose l’effectif. Le message était clair. Je l’ai compris", se souvient-il. Mais la réalité du mercato l'a déçu.

"Anderlecht avait besoin de personnalité et de qualité. D’un leader, car la défense était jeune après la retraite de Jan Vertonghen. Et finalement on recrute Ilic et Özcan ? Deux joueurs qui doivent encore être formés. Je n’étais pas pour", explique-t-il clairement.

La tentation Mbemba

Le club a pourtant étudié d'autres profils plus expérimentés. Mais s'est montré incapable de s'aligner sur leurs demandes. Les Mauves ont notamment tenté le coup pour Chancel Mbemba, sur une voie de garage à Marseille : "Je voulais un défenseur central expérimenté pour jouer aux côtés de Lucas Hey. Chancel Mbemba était libre de tout contrat. J'ai discuté avec lui ici à Dilbeek.



"Anderlecht a également discuté avec lui, jusqu'à ce qu'il devienne évident que ce n'était pas financièrement possible. Le club a pourtant fait tout son possible", conclut Hasi. Plutôt qu'un retour au Sporting onze ans après son départ vers Newcastle, Mbemba a donc rejoint Lille.