Besnik Hasi s'exprime pour la première fois depuis son licenciement : "Je n'ai vu Coucke qu'une fois"

Son licenciement d'Anderlecht a touché Besnik Hasi, qui a pris le temps avant de s'exprimer. Il revient désormais sur la fin de son histoire en Mauve & Blanc.

S'il a pris son temps avant de s'exprimer, c'est parce que le licenciement pèse encore lourd sur Besnik Hasi. "Cela reste difficile. Deux fois plus difficile parce que j'aime Anderlecht, c'est mon club", déclare l'ex-coach des Mauves dans Het Laatste Nieuws.

"Je savais que je n'étais que de passage. Je souhaitais faire franchir un cap à Anderlecht, pour que le coach suivant puisse construire dessus. Mais je n'ai pas réussi à emmener tout le monde", reconnaît Besnik Hasi.

Mais le Kosovar garde aussi une certaine amertume vis-à-vis de la direction anderlechtoise. "Quand j'ai été prolongé, j'ai souligné qu'avec une équipe aussi jeune, ça pouvait aller moins bien pendant un moment. Mais en septembre, je n'ai plus vu personne. Jusqu'à ce qu'on recommence à gagner", regrette-t-il.

Besnik Hasi n'a vu Marc Coucke qu'une seule fois

Après un très bon mois de novembre, les choses ont mal tourné et Hasi sentait que cela serait très compliqué. "Mon licenciement s'est mis en place dès fin décembre, quand nous avons perdu contre Charleroi", estime-t-il, tout en reconnaissant avoir des torts également.

"Le fait de ne pas nous qualifier pour l'Europe m'a poursuivi toute la saison. J'avais aussi le sentiment que je devais tirer davantage de ce groupe", confesse Hasi, qui souligne toutefois que les résultats dépendaient fortement de quelques joueurs clés.



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"Jusqu'à début décembre, je pensais qu'on avait trouvé la bonne formule, après des victoires contre le Bruges, l'Union Saint-Gilloise et lGenk. Mais pour ça, tout le monde devait être en forme et au top : Hazard, Angulo, Coosemans, même De Cat".

Et ses contacts avec Marc Coucke ? Quasi-inexistants. "Je ne l'ai vu qu'une seule fois, au Gala du Soulier d'Or. On a parlé trois minutes. "Assure-toi de gagner en Coupe contre Gand", m'a-t-il dit".