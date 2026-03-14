L'Iran tout de même adversaire des Diables au Mondial ? Nouveau rebondissement au pays

L'incertitude autour de l'Iran et du Mondial 2026 ne cesse de grandir. Après des déclarations très affirmées des deux côtés, voilà qu'un autre son de cloche se fait soudain entendre : le ministre iranien des Sports rouvre la porte à une participation.

La guerre au Moyen-Orient a aussi des répercussions sur le monde du football. Les tensions sont vives entre l'Iran et les États-Unis. La participation iranienne à la Coupe du monde prévue cet été sur le sol américain rajoute encore un peu plus d'huile sur le feu.

Le président américain Donald Trump a laissé entendre plus tôt cette semaine que l'Iran est le bienvenu à la Coupe du monde, tout en déconseillant néanmoins au pays de se rendre aux États-Unis pour le Mondial.

Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donjamali, avait déclaré que son pays ne participerait pas au Mondial. On pensait donc que les Diables Rouges hériteraient d'un autre adversaire, mais l'Iran semble ne pas avoir dit son dernier mot/

Le ministre iranien des Sports entrouvre à nouveau la porte

Donjamali souhaite en effet que son pays participe malgré tout à la Coupe du monde. "J'espère que les conditions seront réunies pour que nos garçons puissent malgré tout participer au Mondial", rapporte HLN en citant Donjamali via l'agence de presse d'État Irna.



"Il est important d'examiner soigneusement tous les aspects afin de rendre la participation encore possible", conclut-il. Le ministre des Sports souhaiterait que les matches de l'Iran se disputent au Mexique. La Team Melli doit en théorie disputer deux matchs de poule à Los Angeles, dont un contre les Diables Rouges (le 21 juin), et le troisième à Seattle.