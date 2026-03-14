Un flop pas si surprenant à Anderlecht ? "Je n'en voulais pas, ni l'été passé, ni cet hiver, jamais"

Un flop pas si surprenant à Anderlecht ? "Je n'en voulais pas, ni l'été passé, ni cet hiver, jamais"
Photo: © photonews

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Dans son premier grand entretien depuis qu'il a été licencié par le RSC Anderlecht, Besnik Hasi s'est exprimé sur les transferts réalisés ces derniers mois. Et ce qu'il a à dire est un peu interpellant.

Besnik Hasi ne s'en cache pas : il estime qu'il aurait pu faire mieux avec les joueurs à sa disposition au RSC Anderlecht. Mais il n'empêche que l'ex-coach des Mauves a dû faire avec ce qu'on lui donnait : "Olivier Renard m'a dit mot pour mot au début de la préparation : "C'est moi qui compose le noyau". Le message était clair", explique Hasi dans Het Laatste Nieuws

Résultat : certains joueurs sont arrivés sans avoir été approuvés par Hasi. C'est le cas de Danylo Sikan, l'attaquant ukrainien arrivé cet hiver et déjà suivi l'été passé, mais pas du tout premier choix du club. "Je n'en voulais pas, ni l'été dernier, ni cet hiver. Pas du tout", affirme le Kosovar. 

Ilic et Özcan, Hasi n'en voulait pas non plus 

Sikan n'a pas marqué en 6 apparitions avec les Mauve & Blanc, et Jérémy Taravel ne l'a même pas repris pour le déplacement à Bruges. Validé par les datas chères à David Verwilghen, il semble ne pas avoir le niveau pour le RSCA. 

Et ce n'est pas le seul cas semblable vécu par Besnik Hasi. "Je voulais un défenseur central expérimenté aux côtés de Hey. De la personnalité et de la qualité, c'est ce dont Anderlecht avait besoin", pointe-t-il. "Chancel Mbemba était libre, j'ai longuement parlé avec lui mais financièrement, ce n'était pas possible. Au final, on s'est retrouvés avec Ilic et Özcan. Deux garçons qu'il fallait encore former. Je n'étais pas favorable à ce choix, non".

Lire aussi… Besnik Hasi s'exprime pour la première fois depuis son licenciement : "Je n'ai vu Coucke qu'une fois"
Résultat : c'est Marco Kana qui s'est imposé comme patron de l'entrejeu. "Ce n'est pas normal que Marco Kana soit ton meilleur défenseur. Il a été mis de côté, il devait partir... Mais au plus il recevait de la confiance, au plus il devenait un leader", se réjouit Hasi. 

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