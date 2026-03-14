Le roi des penaltys a encore frappé : "Je sentais qu'il allait la mettre là"

Le roi des penaltys a encore frappé : "Je sentais qu'il allait la mettre là"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise a battu Zulte Waregem, mais peut remercier son gardien de but. Davy Roef a arrêté un penalty de Jeppe Erenbjerg, rappelant qu'il était un véritable spécialiste dans le domaine.

Davy Roef a sa petite réputation en tant que spécialiste des penaltys, même si cela faisait un certain temps qu'il ne l'avait plus rappelé. "La dernière fois, c’était contre le Cercle Bruges, je pense”, souriait-il après coup. “Et avant ça, ça remontait en fait à très longtemps".

Une période de disette qui commençait à trotter dans la tête du portier gantois. "J’ai dit, en analysant les penalties avec l’entraîneur des gardiens Bart Van Tornhout, que j’avais l’impression de ne plus en arrêter”, a rigolé Roef. "Et depuis que j’ai dit ça, j’en ai arrêté deux. J’aurais dû le dire plus tôt".

Roef avait senti où Erenbjerg allait tirer

Roef s’était bel et bien préparé à l’endroit où Erenbjerg allait frapper. "On analyse ça, bien sûr. Je pense que ce coin-là est son préféré", a-t-il expliqué. "Il en a tiré des deux côtés, mais j’avais le sentiment qu’il allait la mettre là".

Le portier n’a donc pas hésité une seconde lorsque le ballon est parti. “J’y suis allé à fond”, a-t-il confié. Un choix payant: grâce à une superbe détente, il a permis à La Gantoise de conserver son avance après la main de Hashioka, à un moment crucial du match.

Lire aussi… Jelle Vossen réagit enfin au licenciement de Sven Vandenbroeck
Avec cet arrêt, Roef confirme une nouvelle fois sa réputation de roi des penaltys en Jupiler Pro League. "Même si, idéalement, je préfère ne pas en concéder du tout", a-t-il conclu avec le sourire. Un message à sa défense également...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Zulte Waregem
Davy Roef

Plus de news

Jelle Vossen réagit enfin au licenciement de Sven Vandenbroeck

Jelle Vossen réagit enfin au licenciement de Sven Vandenbroeck

07:00
Rik De Mil complique les chances du Standard : les Buffalos bien partis vers les Champions' Play-Offs

Rik De Mil complique les chances du Standard : les Buffalos bien partis vers les Champions' Play-Offs

23:59
Grosse frayeur dans les tribunes de La Gantoise : la rencontre a débuté avec du retard

Grosse frayeur dans les tribunes de La Gantoise : la rencontre a débuté avec du retard

21:46
"On est sous pression depuis Gand" : comment le Standard gère le stress de la fin de saison Interview

"On est sous pression depuis Gand" : comment le Standard gère le stress de la fin de saison

06:00
🎥 Le geste magnifique d'Alexis Saelemaekers qui fait craquer les supporters de l'AC Milan

🎥 Le geste magnifique d'Alexis Saelemaekers qui fait craquer les supporters de l'AC Milan

06:30
Un retour à Chelsea en danger ? Mike Penders pourrait en faire les frais

Un retour à Chelsea en danger ? Mike Penders pourrait en faire les frais

23:00
Titulaire au Mondial ? Un Diable Rouge met tout le monde d'accord

Titulaire au Mondial ? Un Diable Rouge met tout le monde d'accord

22:30
Challenger Pro League : le Patro s'impose dans la douleur face à Lierse et le RSCA Futures cale à domicile

Challenger Pro League : le Patro s'impose dans la douleur face à Lierse et le RSCA Futures cale à domicile

22:05
Mauvaise nouvelle pour Dender : son meilleur buteur dans le viseur d'un club qui joue le maintien

Mauvaise nouvelle pour Dender : son meilleur buteur dans le viseur d'un club qui joue le maintien

21:00
"C'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid" : Courtois dépasse Casillas pour son entraîneur

"C'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid" : Courtois dépasse Casillas pour son entraîneur

21:24
"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

12:40
Le Standard prend une décision radicale pour protéger ses jeunes joueurs

Le Standard prend une décision radicale pour protéger ses jeunes joueurs

20:30
Quelles équipes ont le plus souvent disputé les play-offs 1 et quelles ont été les plus grosses surprises ?

Quelles équipes ont le plus souvent disputé les play-offs 1 et quelles ont été les plus grosses surprises ?

19:00
Ivan Leko sort l'artillerie lourde du Club de Bruges pour le choc à Westerlo

Ivan Leko sort l'artillerie lourde du Club de Bruges pour le choc à Westerlo

19:30
Eden Hazard dans le viseur de la justice belge après son nouveau partenariat

Eden Hazard dans le viseur de la justice belge après son nouveau partenariat

20:00
2
35 millions d'euros : voici le joueur avec la plus grande valeur marchande en Pro League

35 millions d'euros : voici le joueur avec la plus grande valeur marchande en Pro League

18:30
"Ici, c'est nous les patrons" : Zakaria El Ouahdi est catégorique avant le derby limbourgeois

"Ici, c'est nous les patrons" : Zakaria El Ouahdi est catégorique avant le derby limbourgeois

18:00
L'Union SG peut avoir le sourire : trois bonnes nouvelles annoncées par David Hubert avant d'affronter Dender

L'Union SG peut avoir le sourire : trois bonnes nouvelles annoncées par David Hubert avant d'affronter Dender

17:00
L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot va rappeler de mauvais souvenirs aux Sang et Marine

L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot va rappeler de mauvais souvenirs aux Sang et Marine

17:30
"Je ne veux pas perdre deux heures de sommeil" : pourquoi Vincent Euvrard ne suivra pas Gand - Zulte ce soir Interview

"Je ne veux pas perdre deux heures de sommeil" : pourquoi Vincent Euvrard ne suivra pas Gand - Zulte ce soir

15:40
Qui est Andreas Patz, le nouvel adjoint du Sporting d'Anderlecht ?

Qui est Andreas Patz, le nouvel adjoint du Sporting d'Anderlecht ?

16:00
"Je ne savais même pas" : Vincent Kompany réagit à la vidéo virale sur son "aura"

"Je ne savais même pas" : Vincent Kompany réagit à la vidéo virale sur son "aura"

16:30
Un renouveau à Anderlecht ? "On commence à trouver une certaine dynamique entre les joueurs"

Un renouveau à Anderlecht ? "On commence à trouver une certaine dynamique entre les joueurs"

15:20
Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp Interview

Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp

14:20
"C'est parfait pour moi" : Vincent Kompany face à un défi loin d'être évident ce samedi avec le Bayern

"C'est parfait pour moi" : Vincent Kompany face à un défi loin d'être évident ce samedi avec le Bayern

15:00
OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

13:58
2
"Je ne refuserai jamais une sélection" : Thorgan Hazard prêt à revenir chez les Diables Rouges ?

"Je ne refuserai jamais une sélection" : Thorgan Hazard prêt à revenir chez les Diables Rouges ?

14:40
Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

13:30
Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

13:00
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

12:20
🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

12:00
"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

11:30
"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie

"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie

11:00
"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

10:30
Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

09:30
1
L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Malines KV Malines 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved