Le roi des penaltys a encore frappé : "Je sentais qu'il allait la mettre là"

La Gantoise a battu Zulte Waregem, mais peut remercier son gardien de but. Davy Roef a arrêté un penalty de Jeppe Erenbjerg, rappelant qu'il était un véritable spécialiste dans le domaine.

Davy Roef a sa petite réputation en tant que spécialiste des penaltys, même si cela faisait un certain temps qu'il ne l'avait plus rappelé. "La dernière fois, c’était contre le Cercle Bruges, je pense”, souriait-il après coup. “Et avant ça, ça remontait en fait à très longtemps".

Une période de disette qui commençait à trotter dans la tête du portier gantois. "J’ai dit, en analysant les penalties avec l’entraîneur des gardiens Bart Van Tornhout, que j’avais l’impression de ne plus en arrêter”, a rigolé Roef. "Et depuis que j’ai dit ça, j’en ai arrêté deux. J’aurais dû le dire plus tôt".

Roef avait senti où Erenbjerg allait tirer

Roef s’était bel et bien préparé à l’endroit où Erenbjerg allait frapper. "On analyse ça, bien sûr. Je pense que ce coin-là est son préféré", a-t-il expliqué. "Il en a tiré des deux côtés, mais j’avais le sentiment qu’il allait la mettre là".

Le portier n’a donc pas hésité une seconde lorsque le ballon est parti. “J’y suis allé à fond”, a-t-il confié. Un choix payant: grâce à une superbe détente, il a permis à La Gantoise de conserver son avance après la main de Hashioka, à un moment crucial du match.

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Avec cet arrêt, Roef confirme une nouvelle fois sa réputation de roi des penaltys en Jupiler Pro League. "Même si, idéalement, je préfère ne pas en concéder du tout", a-t-il conclu avec le sourire. Un message à sa défense également...