Visé accueille trois nouveaux joueurs

Le club mosan prépare déjà la saison prochaine et vient d'annoncer l'arrivée de trois joueurs.

Visé s'est attaché les services du médian Cyril Rosy, du milieu offensif Anisse Brrou et du milieu de terrain Alexandro Cavagnera.

Rosy arrive en provenance de Rebecq où il a crevé l'écran en D2 Amateurs et en Coupe de Belgique où il avait inscrit le but victorieux contre le Cercle de Bruges. Passé par le Standard et La Gantoise, Brrou évoluait au Roda JC en deuxième division néerlandaise la saison dernière. Passé par le Standard et l'AC Milan, Cavagnera s'entraînait déjà avec les Oies la saison dernière.