🎥 Le message d'Axel Witsel aux supporters du Borussia Dortmund

Après 66 jours d'arrêt, les clubs allemands retrouvent leur championnat ce week-end. Pour lancer la reprise, le Borussia Dortmund affronte Schalke cet après-midi à partir de 15H30 dans le cadre de la 26ème journée de Bundesliga. Néanmoins, les Borussen devront faire sans Axel Witsel pour la rencontre, le milieu de terrain de 31 ans étant touché aux adducteurs.

Forfait, le Diable Rouge a néanmoins tenu à transmettre un message aux supporters du BVB dans une courte vidéo publiée sur son compte Twitter. "Salut à tous. Je ne pourrai pas être de retour sur les terrains avec mon équipe aujourd'hui. J'espère que vous êtes aussi excités que je le suis. Croisez les doigts et supporter nous depuis chez vous. Rester à la maison et regarder le Borussia Dortmund."

Wishing the boys @BVB the best for the game đŸ’ȘđŸœđŸ–€đŸ’›



I can’t be out there with you but I’m close to fully recovering and I will be back very soon đŸ™ŒđŸœ#BVBS04 #HejaBVB #AW28 #PumaFootball pic.twitter.com/JBySbjQJeZ