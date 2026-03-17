La Pro League se prépare déjà à une bataille juridique : un scénario catastrophe prend forme en D1B

Le pire scénario pour la Pro League est en train de prendre forme en Challenger Pro League. L'Olympic Charleroi est déjà assuré de descendre, mais les trois places suivantes sont occupées par des équipes espoirs. Or, selon le règlement, celles-ci ne peuvent pas être reléguées.

Les Francs Borains et le RFC Seraing, comme Lokeren avant eux, voyaient le problème venir depuis longtemps et ont déposé une plainte auprès de l’Autorité belge de la concurrence ainsi qu’auprès du Tribunal arbitral belge du sport (BAS) au sujet des quotas réservés aux équipes U23 en Challenger Pro League. En effet, après le vote sur la réforme des compétitions, le règlement a intégré une disposition garantissant en permanence la présence de quatre équipes espoirs de grands clubs en D1B.

Le risque de voir le 13e descendre devient de plus en plus concret

Si aucune équipe espoirs ne monte depuis la Nationale 1, les quatre équipes U23 actuellement présentes en Challenger Pro League sont donc certaines de conserver leur place. Après les résultats du week-end dernier, on retrouve, derrière l'Olympic Charleroi, dans l’ordre : le Club NXT (18 points), le Jong Genk (25 points), les Francs Borains (27 points), les RSCA Futures (28 points), le RWDM (29 points) et le RFC Seraing (33 points).

À quatre journées de la fin, il est donc tout à fait possible de voir trois équipes espoirs terminer devant Charleroi, ce qui entraînerait la relégation du 13e. Un scénario qui pourrait rapidement virer au casse-tête pour la Pro League, car, d’après nos informations, les Francs Borains ou le RFC Seraing ne comptent clairement pas en rester là.

Premier revers devant le Tribunal arbitral belge du sport

Les clubs concernés ont déjà essuyé un premier refus devant le Tribunal arbitral belge du sport. Les Francs Borains, le KSC Lokeren et le RFC Seraing souhaitaient faire modifier la règle en vigueur et avaient interpellé la Pro League pour relancer le débat. Selon eux, la question n’a jamais été soumise au vote lors de l’Assemblée générale, ce qu’ils considèrent comme un manquement sérieux.

Faute de décision, les clubs ont alors saisi le Tribunal arbitral belge du sport pour contester juridiquement la situation. Mais l’instance a finalement rejeté leur plainte.





Une suite judiciaire loin d’être exclue

Le Tribunal arbitral belge du sport a estimé qu’aucun vote formel n’avait jamais été inscrit à l’ordre du jour. Dès lors, puisqu’aucun vote n’avait été introduit officiellement, il ne pouvait pas non plus avoir été refusé. La plainte des clubs concernés a donc été jugée non fondée.

La procédure devant l’Autorité belge de la concurrence est toutefois toujours en cours et, en cas de relégation, toutes les voies juridiques pourraient être explorées. Une chose est sûre : le dossier risque encore de faire beaucoup parler, parce qu'il paraît peu probable que les trois équipes espoirs concernées parviennent toutes à se sortir de la zone dangereuse lors des quatre dernières journées. Autrement dit, cette affaire est encore loin d’être terminée.