Saison déjà terminée pour un cadre du Borussia Dortmund ?

Marco Reus, absent pour la reprise de la Bundesliga, refoulera-t-il les terrains cette saison avec le Borussia Dortmund ? D'après le Bild, il y a de réelles possibilités que l'international allemand ne rejoue pas, souffrant à la fois de problèmes aux adducteurs et d'une blessure au pied. Déjà souvent gêné par les blessures cette saison, Reus sera en tout cas à coup sûr absent pour le "Klassiker" du mardi 26 mai face au Bayern Munich.

