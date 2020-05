L'étonnante révélation de Van Persie sur un ancien coach : "Il s'est approché et il m'a frappé"

Robin Van Persie garde cependant une bonne relation avec son ancien entraîneur mais il n'en reste pas moins surpris.

Lors du quart de finale face au Costa Rica à la Coupe du monde 2014 au Brésil, Robin Van Persie devait être remplacé lors de la prolongation.

Cependant, l'attaquant néerlandais a refusé d'obéir à son entraîneur Louis Van Gaal. Alors que la séance de tirs au but allait commencer, "LVG" s'est approché de Van Persie et l'a frappé.

Dans l'autobiographie de Van Gaal, l'ancien attaquant d'Arsenal s'est confié à propos de cet événement : "Quand le match était fini, on s'est retrouvé près de la ligne de touche, il s'est rapproché et il m'a frappé. Une grosse claque sur la tête en me disant d'un ton énervé 'Ne me fais plus jamais ça'."

Van Gaal lui a alors demandé de convertir son tir au but, ce qu'il a fait. Les Pays-Bas se sont qualifiés pour les demi-finales, où ils ont été éliminés par l'Argentine.