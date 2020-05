🎥 Il y a 15 ans, le miracle d'Istanbul : Liverpool retournait l'AC Milan

C'est un match entré dans la légende : il y a 15 ans jour pour jour, en 2005, Liverpool, mené de trois buts à la pause, remportait la Ligue des Champions au terme de ce qui est devenu "le miracle d'Istanbul".

Liverpool pratiquait déjà la remontada avant que le terme ne fasse son entrée au dictionnaire et dans le langage courant : il y a 15 ans, les Reds réalisaient ainsi ce qui est encore à ce jour l'une des remontées les plus fantastiques de l'histoire du football moderne. À la pause, le marquoir indique en effet 3-0 au Stade Olympique Atatürk d'Istanbul ce 25 mai 2005 : l'AC Milan a enfoncé les lignes de Liverpool, Maldini et Crespo (par deux fois) tuant, croit-on, le match.

John Arne Riise témoigne ainsi : "À la mi-temps, certains joueurs milanais avaient déjà commencé à faire la fête dans les vestiaires", se rappelle le latéral de Liverpool. C'est sans compter sur le coeur que montreront Steven Gerrard et ses équipiers : le capitaine des Reds lance une remontée fantastique dès la 54e minute et à l'heure de jeu, le miracle est déjà en route - le score est de 3-3 après que Vladimir Smicer et Xabi Alonso ont profité d'un écroulement total milanais.

La suite est rentrée dans l'Histoire : les prolongations durant lesquelles Jerzy Dudek sauve les Reds, et la séance de tirs au but durant laquelle le portier de Liverpool sort les envois d'Andrea Pirlo et Andriy Shevchenko, devenant en quelques minutes une légende éternelle d'Anfield.