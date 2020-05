Officiel: le meilleur buteur de Liège file au RWDM

Deuxième transfert entrant en deux jours: ça bouge à Molenbeek!

Fin de l'histoire entre Yadi Bangoura et lels Sang et Marine. L'attaquant du RFC Liège avait confirmé son départ pour un club de D1B, c'est au RWDM que débarque le joueur de 23 ans, meilleur buteur liégeois de la saison écoulée.

Yadi Bangoura, qui était passé par Geel et Alost avant de rejoindre Liège en 2018, a signé un contrat de deux ans (avec option pour une saison supplémentaire) avec le club molenbeekois, qui signe là son second transfert entrant, après avoir officialisé l'arrivée de l'ancien Unioniste et Lokerenois Tracy Mpati.