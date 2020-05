N'Golo Kanté assigné en justice

Le milieu français de Chelsea est en litige avec son ancien agent depuis des mois.

N'Golo Kanté a été assigné en justice et devra ainsi comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre, comme le rapporte L'Equipe ce samedi. Nouari Khiari, qui a géré l'image de marque de Kanté entre 2016 et 2017, réclame 3,8 millions d'euros de dommages et intérêts au champion du monde et lui reproche, entre autres, de ne pas lui avoir versé l'intégralité de sa paye prévue dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires. Les deux parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente à l'amiable. La justice devra donc faire la lumière sur cette affaire dans les prochains mois.

"Cette assignation est une suite logique et juridique. Plutôt que de fabuler devant la presse, M. Kanté devra dire vrai devant la justice. Il devra répondre du non-respect de ses engagements contractuels et indemniser, tant le préjudice financier que le préjudice moral de M. Khiari, lequel se chiffre en millions", a déclaré Me Yassine Maharsi, l'avocat de Nouari Khiari à L'Equipe.