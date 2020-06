Les révélations de Pro League : Jeremy Doku à la vitesse de l'éclair

Alors que la saison est officiellement terminée, nous revenons sur ces joueurs qui se sont révélés en 2019-2020. Espoirs, transferts réussis ou joueurs qui n'étaient pas attendus à ce niveau, nous ferons le tour de la D1A.

Et pour lancer cette série, place à Jeremy Doku (17 ans), véritable joyau de la couronne anderlechtoise et qui a réussi au fil des mois à effacer les doutes à son encontre pour devenir un véritable phénomène de notre championnat. Un joueur qui illustre à merveille le slogan du RSC Anderlecht : "In Youth We Trust", et qui en est l'une des rares satisfactions au terme d'une saison très compliquée.

Des progrès fulgurants

Le début de saison de Doku n'est cependant pas immédiatement brillant : de manière assez normale pour un joueur de son âge, l'international U17 (qui sera rapidement surclassé en U21 en septembre 2019), s'il impressionne par sa vitesse et son côté imprévisible, manque de précision dans les derniers gestes et de lucidité dans le jeu.

Il faudra un passage sur le banc pour que le déclic se fasse : sous Franky Vercauteren, pas question de privilégier le spectacle à l'efficacité. Doku joue à peine en octobre et novembre, avant une prestation-déclic sur la pelouse du KV Ostende (un but, un assist pour sa montée au jeu). La bête est lâchée : Jeremy Doku ne quittera plus le onze et enchaînera les belles prestations - même si les chiffres ne suivent pas encore, il s'installe ainsi loin en tête au classement des meilleurs dribbleurs de Pro League.

Son dernier match aura été son meilleur : face à Zulte Waregem, comme tout le RSCA, Doku brille avec 2 buts et 1 assist. Son statut de plus grand espoir d'Anderlecht, aux côtés des Yari Verschaeren ou Marco Kana, en fait le dossier prioritaire du club cet hiver - Doku doit rester pour continuer sa progression. Et qui sait, faire partie d'un groupe élargi de Diables Rouges à l'approche de l'Euro 2021 : Roberto Martinez a déjà fait savoir qu'il était fan du joueur ...