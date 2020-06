Hernan Losada devrait prolonger à son tour au Beerschot

Le Beerschot a prolongé plusieurs des membres du staff d'Hernan Losada ces dernières semaines, mais pas encore Argentin lui-même.

Cela ne devrait pas tarder, d'après le vice-président du Beerschot Walter Damen, qui s'est exprimé à ce sujet dans Sporza : "La fumée blanche monte, il ne manque que quelques nuances de violet dedans pour pouvoir le confirmer", assure-t-il. "Ce sera pour les prochains jours, mais nous prenons le temps de discuter calmement et de manière constructive comme avec tout le monde".

Will Still et Frank Dauwen (entraîneurs adjoints) et Patrick Nys (entraîneur des gardiens) ont déjà prolongé leur contrat au Beerschot ces dernières semaines. Le club d'Anvers peut obtenir son ticket pour la D1A le 2 août prochain lors de la finale retour pour la promotion face à OHL (1-0 au match aller).