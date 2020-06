Massimo Bruno évoque la date possible de son retour: "Soigner cette blessure sans me précipiter"

Coupé en plein élan et au milieu d'une saison pleine, l'atout offensif des Zèbres va prendre son temps avant de faire son retour sur les terrains de Pro League.

Auteur d'une très solide saison sous les ordres de Karim Belhocine, Massimo Bruno a été stoppé net, par une rupture des ligaments croisés du genou, survenue la veille du déplacement à l'Antwerp (mi-février).

Près de quatre mois plus tard, le Zèbre peaufine sa revalidation, sans se mettre la pression. "Je ne me fixe pas d'objectif clair car je veux soigner cette blessure sans me précipiter", insiste-t-il dans les colonnes de la Dernière Heure.

"Je pense que je reprendrai la course au mois d’août. Si c’est le cas, il faudra me laisser encore un ou deux mois avant d’être bien sur les terrains. Dans ma tête, je me dis que je pourrais faire mon retour vers octobre ou novembre. Mais je ne me pose pas trop ces questions actuellement."