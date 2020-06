Quand Javier Pastore fracasse la Ligue 1

Entre 2011 et 2018, l'Argentin a évolué au PSG dont il garde un excellent souvenir. On ne peut pas en dire autant de la Ligue 1, qu'il n'a pas hésité à critiquer.

Javier Pastore, actuellement à l'AS Roma, pourrait évoluer en MLS la saison prochaine. Il est revenu sur son passage de sept ans au Paris Saint-Germain lors d'un entretien accordé au média argentin TyC Sports.

"C'était un projet très beau. J'ai beaucoup grandi en tant que joueur. J'ai joué avec des idoles, des références du football mondial. C'était magnifique de pouvoir partager cela avec tant de joueurs de ce niveau et d'avoir été dans ce club durant sept ans. J'ai été le premier (joueur) à arriver avec les nouveaux propriétaires du club en 2011 et j'ai pu le voir évoluer jusqu'au jour de mon départ. Il y a eu de nombreux changements, améliorant et permettant toujours de faire grandir l'équipe", a souligné le natif de Cordoba.

"Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a été supérieur aux autres formations du championnat de France. Il a des individualités très fortes. Plusieurs fois, les matchs étaient pliés dès la première mi-temps et du coup vous ne continuiez pas à travailler sur le même rythme durant 90 minutes. C'est ce qu'il faut pourtant faire lors des rencontres de Ligue des Champions, où vous ne pouvez pas dormir ou lever le pied une seule seconde. En France, tu peux passer un mois à jouer contre des équipes qui te rendent faible".