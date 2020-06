Les notes des Belges à l'étranger: Hazard et Mertens au top, Boyata dans le dur

Avec la reprise de la Liga et de la coupe d'Italie, les Diables Rouges commencent à reprendre le chemin des terrain. Bilan de ce week-end chez nos compatriotes.

Nous aurions du être au lendemain du premier match de la Belgique à l'Euro, mais à la place nos Diables Rouges sont de retour dans leurs clubs respectifs. Petit tour d'horizon des prestations des Belges à l'étranger.

Au top: Eden Hazard (9), Thibaut Courtois (8) et Dries Mertens (9)

Le Real reprenait la compétition contre Eibar et nos deux Diables Rouges madrilènes étaient en pleine forme. Eden Hazard a disputé 60 excellentes premières minutes, avec une passe décisive et une implication dans le troisième but, avant de céder sa place. Thibaut Courtois a lui exprimé tout son talent en seconde période en sortant 2 arrêts de classe mondiale. Il ne s'est incliné que sur une frappe déviée.

Dries Mertens a tout fait comme un grand. Un but qui qualifie son équipe pour la finale de la coupe d'Italie contre la Juventus, mais qui le met tout simplement au sommet du classement du meilleur buteur de l'histoire du Napoli. Un Dries Mertens HISTORIQUE !

Ont la moyenne: Yannick Carrasco (7), Koen Casteels (6), Axel Witsel (6,5) et Sebastiaan Bornauw (6)

Comme ses petits copains de la Liga, Yannick Carrasco reprenait aussi sur la pelouse de Bilbao. Le Diable était en jambes, et il s'est créé pratiquement toutes les meilleures occasions de la première période. Deux points négatifs cependant: le manque de réalisme dans sa finition, et un jeu parfois un peu trop individuel.

Pour sa deuxième titularisation depuis sa blessure, Axel Witsel a livré un match sobre...mais un peu trop sobre du coup. Pas beaucoup de projections vers l'avant, peu de rythme: Axel a certainement encore du mal à retrouver son rythme de croisière.

Koen Casteels n'a pas signé de clean-sheet avec Wolfsburg, il ne sait rien faire sur les deux buts qu'il a encaissé, parfois abandonné par sa défense.

Bornauw était titulaire après sa suspension de deux rencontres. Match sobre pour l'espoir belge.

Ils ont déçu: Thorgan Hazard (4), Romelu Lukaku (4), Alexis Saelemaekers (NC) et Dedryck Boyata (3)

Thorgan est-il dans le dur? On espère pour lui que non mais depuis deux rencontres le petit frère d'Eden n'arrive plus à se mettre en évidence. Un contrecoup physique? C'est possible mais avec le retour de Haaland et bientôt de Reus, Thorgan pourrait bien faire un petit tour sur le banc lors des prochaines rencontres. Il a en tout cas été transparent sur la pelouse de Düsseldorf.

Dedryck Boyata est lui complètement impliqué dans la défaite de son équipe contre Francfort. Alors que Berlin menait au score, le Diable a été expulsé en commettant la faute nécessaire. Du coup son club s'est écroulé à 10 contre 11.

Romelu Lukaku n'a pas marqué, il a été moqué sur la toile pour une passe manquée et son club a été éliminé. Dure soirée pour l'attaquant qui a disparu de la rencontre au fur et à mesure des minutes. Il était pourtant bien entré dans le match.

Alexis Saelemaekers est monté au jeu contre la Juventus, pour deux minutes.

Ils n'ont pas joué:

Benito Raman (Blessure) n'a pas participé au nul de Schalke 04 contre Leverkusen. Dodi Lukebakio est lui resté sur le banc du Hertha durant toute la rencontre.