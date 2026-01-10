🎥 Sébastien Pocognoli et l'ASM se donnent un peu d'air frais

Monaco poursuit sa route en coupe de France. Réduit à dix, le club monégasque s'est imposé 1-3 à Orléans, club de National, grâce aux buts de Folarin Balogun (27e) et George Ilenikhena (88e + 90e+4).

Une semaine après avoir été battus par Lyon, cette qualification fait du bien à Sébastien Pocognoli et ses hommes et leur permet de souffler un peu, face aux critiques dont ils font l'objet.

"L’état d’esprit à 10 contre 11 en deuxième a été remarquable, il faut le souligner dans une période compliquée pour nous", salue le Belge sur le site de l'ASM.

"Regoûter à la victoire était nécessaire surtout pour les joueurs parce qu’ils le méritent. Il faut maintenant enchaîner et afficher de bonnes prestations, ce qui pourrait apaiser pas mal de choses", explique l'ancien coach de l'Union.

"J’espère que cette victoire à 10 contre 11 sera un élément déclencheur pour la deuxième partie de saison ! C’est une victoire au caractère car on a joué contre une bonne équipe de l’US Orléans, il faut le souligner", poursuit-il.

"Des équipes sont surprises dans ce type de match chaque année. On ne l’a pas été, ça tient aux joueurs et au staff qui doivent être fiers. Aujourd’hui, on ne va pas bouder et se féliciter de cette qualification pour garder l’ambition d’aller le plus loin possible."



