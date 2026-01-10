🎥 Sébastien Pocognoli et l'ASM se donnent un peu d'air frais

Chafik Ouassal
| Commentaire
🎥 Sébastien Pocognoli et l'ASM se donnent un peu d'air frais

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Monaco poursuit sa route en coupe de France. Réduit à dix, le club monégasque s'est imposé 1-3 à Orléans, club de National, grâce aux buts de Folarin Balogun (27e) et George Ilenikhena (88e + 90e+4).

Une semaine après avoir été battus par Lyon, cette qualification fait du bien à Sébastien Pocognoli et ses hommes et leur permet de souffler un peu, face aux critiques dont ils font l'objet.

"L’état d’esprit à 10 contre 11 en deuxième a été remarquable, il faut le souligner dans une période compliquée pour nous", salue le Belge sur le site de l'ASM.

"Regoûter à la victoire était nécessaire surtout pour les joueurs parce qu’ils le méritent. Il faut maintenant enchaîner et afficher de bonnes prestations, ce qui pourrait apaiser pas mal de choses", explique l'ancien coach de l'Union.

"J’espère que cette victoire à 10 contre 11 sera un élément déclencheur pour la deuxième partie de saison ! C’est une victoire au caractère car on a joué contre une bonne équipe de l’US Orléans, il faut le souligner", poursuit-il.

"Des équipes sont surprises dans ce type de match chaque année. On ne l’a pas été, ça tient aux joueurs et au staff qui doivent être fiers. Aujourd’hui, on ne va pas bouder et se féliciter de cette qualification pour garder l’ambition d’aller le plus loin possible."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Sébastien Pocognoli

Plus de news

🎥 Un premier titre pour Domenico Tedesco avec son club

🎥 Un premier titre pour Domenico Tedesco avec son club

21:00
1
"Je l'associerai à son départ pour le reste de ma vie" : le départ d'Ivan Leko douloureux pour un Buffalo

"Je l'associerai à son départ pour le reste de ma vie" : le départ d'Ivan Leko douloureux pour un Buffalo

20:40
🎥 Victoire à deux chiffres, Jérémy Doku décisif et début record pour un transfert : Man City s'amuse en FA Cup

🎥 Victoire à deux chiffres, Jérémy Doku décisif et début record pour un transfert : Man City s'amuse en FA Cup

20:20
1
Stijn Stijnen met les choses au clair à propos de la rumeur Radja Nainggolan : "Ce ne serait pas respectueux"

Stijn Stijnen met les choses au clair à propos de la rumeur Radja Nainggolan : "Ce ne serait pas respectueux"

20:00
Un Brugeois dans le dernier carré : Raphael Onyedika et les Super Eagles se rapprochent du rêve

Un Brugeois dans le dernier carré : Raphael Onyedika et les Super Eagles se rapprochent du rêve

19:30
"Cela m'agace" : une initiative qui ne fait pas que des heureux à Bruges

"Cela m'agace" : une initiative qui ne fait pas que des heureux à Bruges

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Bozhinov - Sirois - Drăguş

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Bozhinov - Sirois - Drăguş

18:00
"J'ai encore un grand poster dans ma chambre" : Nathan De Cat sait ce qu'il doit faire pour être Diable Rouge

"J'ai encore un grand poster dans ma chambre" : Nathan De Cat sait ce qu'il doit faire pour être Diable Rouge

18:30
Accord trouvé : vers un départ à cinq millions du côté de l'Antwerp

Accord trouvé : vers un départ à cinq millions du côté de l'Antwerp

18:00
Qu'a vraiment apporté Marouane Fellaini à Charleroi en trois semaines ? La réponse de Mehdi Bayat

Qu'a vraiment apporté Marouane Fellaini à Charleroi en trois semaines ? La réponse de Mehdi Bayat

17:30
La nouvelle doublure de Coosemans ? Olivier Renard songe à un gardien qu'il connaît particulièrement bien

La nouvelle doublure de Coosemans ? Olivier Renard songe à un gardien qu'il connaît particulièrement bien

17:00
Enfin un nouveau directeur sportif : le successeur de Manu Ferrera à l'Olympic Charleroi est connu

Enfin un nouveau directeur sportif : le successeur de Manu Ferrera à l'Olympic Charleroi est connu

16:30
"Il m'a dit que je n'avais pas les qualités pour jouer en D1A" : l'entraîneur qui a cassé Siebe Van der Heyden

"Il m'a dit que je n'avais pas les qualités pour jouer en D1A" : l'entraîneur qui a cassé Siebe Van der Heyden

16:00
Il ne faisait pas non plus l'unanimité auprès des joueurs : les langues se délient autour de Cedric Hatenboer

Il ne faisait pas non plus l'unanimité auprès des joueurs : les langues se délient autour de Cedric Hatenboer

15:30
Un nouveau phénomène en pointe ? Mateo Biondic fait déjà parler de lui à l'Union

Un nouveau phénomène en pointe ? Mateo Biondic fait déjà parler de lui à l'Union

15:00
Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

14:30
"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

14:00
"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

13:30
"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

13:00
Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

12:40
Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

12:20
Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

11:30
"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

12:00
Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

11:00
"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

10:30
"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

10:00
Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

09:30
Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

09:00
Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

08:30
"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

08:00
Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

07:40
OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

07:22
"Le plus grand talent du championnat belge"

"Le plus grand talent du championnat belge"

07:00
Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

06:30
Son ancien coach le veut à tout prix : un Diable Rouge pourrait débarquer dans un grand club de Premier League

Son ancien coach le veut à tout prix : un Diable Rouge pourrait débarquer dans un grand club de Premier League

23:00
Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved