Paul Allaerts va quitter Mouscron, remplacé par un scout du LOSC

La restructuration suit son cours à l'Excel Mouscron, où la reprise par le LOSC devrait être effective assez rapidement.

Les discussions prennent plus longtemps que prévu, Pairoj Piempongsant réclamant plus que les 4 millions d'euros initialement offerts par le LOSC, mais le club mouscronnois devrait bel et bien repasser sous pavillons français. Le Soir révèle d'ailleurs qu'un nouveau directeur technique est déjà en place en coulisses : Diego Lopez Gomez, scout à Lille depuis 2017 et futur bras droit de Luis Campos qui dirigera l'Excel.

Paul Allaerts, actuellement directeur général de l'Excel Mouscron, ne devrait pas rester au club. Il avait repris le volet sportif du club en fin de saison 2018-2019 en lieu et place de Jürgen Rober et est en place au Canonnier depuis 2016. Enfin, l'Excel attend toujours le remplaçant de Bernd Hollerbach, qui ne pourra être intronisé qu'après le rachat officialisé ; il devrait s'agir de Fernando Da Cruz.