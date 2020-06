Sarri a perdu le vestiaire: "Ce n'est pas moi qui décide"

La Juventus déçoit depuis la reprise et la déclaration de Sarri ce lundi va faire grand bruit à quelques heures de retrouver Bologne et la Serie A.

Le petit monde du football italien a montré la Juventus et Ronaldo du doigt après la défaite en finale de la Coupe d'Italie. Mais les déclarations de Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Vieille Dame, vont faire encore plus de bruits.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Sarri a confirmé qu'en finale de la coupe contre Naples, il voulait placer Ronaldo en pointe mais après une discussion avec les joueurs, ces derniers ont imposé Dybala à cette position. "Ce n'est pas moi qui décide" a déclaré l'entraîneur italien.

Si tout cela est bel et bien correct, c'est d'une perte de vestiaire dont souffre la Juventus et c'est un mal assez profond. Même si on sait qu'une victoire peut tout faire oublier en football, le championnat est encore long. Et la Lazio pas très loin...