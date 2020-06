Le portier d'Arsenal s'en sort bien

Les images incitaient à craindre le pire, c'est finalement moins grave qu'attendu pour Bernd Leno.

Bernd Leno s'était blessé, samedi avec Arsenal à Brighton, et la torsion de son genou incitait plutôt au pessimisme, mais les premiers examens médicaux sont rassurants pour le gardien allemand. Arsenal confirme: il souffre d'une entorse du genou et devrait être en mesure de reprendre l'entraînement dans quatre à six semaines.

En attendant, c'est Daniel Martinez qui devrait prendre place entre les perches des Gunners. Les nouvelles sont également bonnes pour Sokratis et Granit Xhaka qui ont repris l'entraînement ce mardi, à deux jours du déplacement d'Arsenal à Southampton.