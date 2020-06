Pedro va quitter Chelsea pour l'Italie

Pedro vit ses dernières semaines du côté de Chelsea. L'ailier espagnol de 33 ans va quitter les Blues à la fin de la saison. Il va débuter un nouveau défi du côté de l'Italie.

En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Pedro a trouvé un accord avec la Roma. Aucune officialisation n'a été faite par les deux clubs mais cela ne saurait tarder. Le club de la capitale va acquérir l'ancien joueur du Barça gratuitement.

Les Romains effectuent une belle opération en attirant un joueur d'expérience sans dépenser le moindre sous. Pedro a notamment remporté trois Ligue des Champions avec le Barça ainsi qu'une Coupe du Monde et un Euro avec l'Espagne. Avec Chelsea, le joueur a remporté une Premier League ainsi qu'une FA Cup et une Europa Lague.

