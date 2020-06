🎥 Un somptueux, mais inutile, coup-franc de Kevin De Bruyne: Liverpool, champion d'Angleterre!

Cette fois ça y est! Liverpool est champion d'Angleterre. 30 ans plus tard, les Reds ont pu compter sur la complicité de Chelsea, qui a fait tomber le Manchester City de Kevin De Bruyne pour offrir le sacre tant attendu au club de Jurgen Klopp.

Obligés de gagner pour laisser du piment au choc qui les opposera à Liverpool la semaine prochaine, les Cityzens ont pourtant eu bien du mal à rentrer dans leur match contre des Blues bien organisés et pour qui ce duel était tout aussi vital.

Le coup de génie de KDB

C'est quand même Fernandinho, de la tête, qui a eu la première opportunité de la soirée, mais Kepa l'a repoussée d'une jolie claquette. Et c'est finalement Chelsea qui a ouvert le score, à dix minutes de la pause, grâce à Christian Pulisic, qui a parfaitement profité d'une mésentente dans la défense de City pour déflorer le marquoir.

Inoffensifs, les Sky Blues ont dû attendre un coup de patte magique de Kevin De Bruyne, à l'heure de jeu, pour enfin se montrer dangereux. Un coup-franc majestueux et un dixième but de la saison pour KDB et dans la foulée, c'est le poteau qui repoussait une tentative de Raheem Sterling.

La main de Fernandinho, la délivrance pour Liverpool!

La chance de City était passée car si la pression mancunienne s'est accentuée, ce sont les Blues qui sont repassés devant. Le sauvetage miraculeux de Kyle Walker devant Pulisic n'a fait que repousser l'échéance. Quelques minutes plus tard, Fernandinho empêchait un ballon de rentrer dans le but avec la main: carton rouge et penalty transformé par Willian.

Fin des espoirs dans cette partie pour City. Quatre ans après avoir offert le titre à Leicester en domptant Tottenham, Chelsea refait le coup contre City (2-1). La fête peut commencer à Liverpool. À sept journées de la fin du championnat et avec 23 points d'avance, les Reds sont enfin de retour sur le trône de champions d'Angleterre, après 30 très longues années d'attente.

Et ce sont... les Cityzens, à Manchester, qui feront la traditionnelle haie d'honneur jeudi prochain à leurs rivaux d'Anfield Road. Un sacré symbole au terme d'une incroyable saison pour Liverpool...