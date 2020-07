Le favori, c'est Villarreal

Le FC Barcelone a sept points de retard sur le Real Madrid et le déplacement que les Catalans doivent se farcir ce dimanche soir est loin d'être une partie de plaisir.

Depuis la reprise de la Liga, le Real marche sur l'eau mais une autre équipe impressionne: Villarreal. Le Sous-marin jaune a réalisé un superbe 13 sur 15 et est plus que jamais en place pour se qualifier pour la prochaine coupe d'Europe.

Et comme l'appétit vient en mangeant, Villarreal sait qu'il n'y a que trois points de retard sur Séville, qui est actuellement à la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions. La réception d'un FC Barcelone bien malade et sans fond de jeu arrive au bon moment pour passer un cap.

Les Catalans, parlons-en. Il y a maintenant 7 points d'écart entre le Real et le Barça et le tout est vraiment de savoir si les coéquipiers de Messi pensent encore au titre. Ils restent sur deux nuls, contre le Celta et l'Atletico, mais les résultats ne font pas tout.

Il y a un véritable malaise au Barça. Messi ne veut plus prolonger, Griezmann se demande ce qu'il fait là et tout le monde cherche encore le plan de jeu de l'équipe. Si on ajoute à cela que Piqué est bien plus attentif aux décisions arbitrales des rencontres du Real qu'à son opposant direct, on obtient une belle soupe indigeste.

Vous pensez que Villarreal va continuer sur sa lancée? Alors connectez-vous sur BETFIRST et un bon pari sur le sous-marin jaune mutipliera votre cote par 4.40 ! Si vous voulez bien commencer la semaine, vous savez ce qui vous reste à faire !