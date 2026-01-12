"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

Thibaut Courtois était frustré après la défaite du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne ce dimanche soir (3-2). Le Diable Rouge estime que son équipe aurait très bien pu remporter cette rencontre.

"Nous avons fait un bon match, surtout en seconde période", souligne-t-il en zone mixte selon Diario SPORT. "Perdre une finale contre ton grand rival n’est jamais agréable. Il faut continuer. Je pense qu’en deuxième mi-temps, on méritait de gagner, les détails ont joué contre nous aujourd’hui. Nous avons montré que nous sommes une équipe bien vivante et nous aurions parfaitement pu gagner."

Une première mi-temps moins bonne ?

Il reconnaît que la première période a été plus difficile pour son équipe : "En première mi-temps, nous avons été trop enfermés, nous n’avons pas joué comme nous le pouvions, comme nous l’avons montré en seconde période. Nous avons eu des occasions, mais ça n’a pas voulu rentrer. Ce sont les détails qui définissent un match. Nous avons eu des opportunités, mais presque toutes ont fini dans les mains de Joan García."

Point positif pour le Real Madrid, Vinicius, qui a retrouvé le chemin des filets. Thibaut Courtois en est ravi : "Nous avons une totale confiance en lui. C’est un grand joueur et nous savons de quoi il est capable. Il l’a encore démontré. Son but est un but exceptionnel."

"Tout au long du match, il a été un véritable cauchemar pour eux et peut-être que nous ne l’avons pas assez exploité. Il a fait un grand match et j’espère que nous saurons en tirer le positif. Janvier est un mois important."

Thibaut Courtois s'est ensuite montré clair sur les conséquences de cette finale : "Ça ne signifie rien. Ça ne change rien. Nous devons continuer à nous battre et, avec l’attitude que nous avons eue aujourd’hui, nous devons le démontrer maintenant en Liga et en Ligue des champions."