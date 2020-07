Kevin De Bruyne entre dans l'histoire de la Premier League avec un nouvel assist

Kevin De Bruyne s'est encore distingué ce mercredi soir en délivrant un nouvel assist pour Riyad Mahrez face à Newcastle United.

Avec 18 passes décisives cette saison, Kevin De Bruyne devient en effet le premier joueur de l'histoire de la Premier League à atteindre le total de 18 assists à deux reprises en championnat d'Angleterre, après avoir déjà réussi cette performance en 2016-2017. KDB n'est plus qu'à deux longueurs du record de Thierry Henry avec 20 passes décisives sur une seule saison de Premier League ; le compte à rebours est lancé ...

Kevin De Bruyne is the first player to provide 18+ assists in multiple Premier League seasons:



❍ 2016/17 (18 assists)

❍ 2019/20 (18 assists)



Now, just Thierry Henry's record to break. 🎨 pic.twitter.com/7AJKdWEKeb