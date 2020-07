Lucas Biglia de retour à Anderlecht?

En fin de contrat à l'AC Milan, Lucas Biglia pourrait faire son retour à Bruxelles.

D'après les médias argentins et BOLAVip, Lucas Biglia pourrait revenir à Anderlecht. Le joueur argentin, qui a aussi porté le maillot de la Lazio, a souvent affirmé qu'il souhaiterait terminer sa carrière à Independiente, mais qu'il souhaitait encore jouer une ou deux saisons en Europe avant un grand retour dans son pays natal.

Du coup, on évoque un retour de Biglia à Anderlecht, là où il a déjà évolué entre 2006 et 2013. Il reste maintenant à savoir si cette rumeur peut devenir concrète car au milieu de terrain il y a déjà quelques joueurs pouvant évoluer en tant que numéro 6. Sambi Lokonga a pris de l'ampleur et Marco Kana pourrait y évoluer cette saison.

Du coup, du côté de Kompany, on doit se poser la question: faut-il apporter de l'expérience pour guider les jeunes et du coup les mettre un peu moins sur le terrain ou alors privilégier leur éclosion. Anderlecht y répondra dans les prochains jours.