L'arbitrage belge se réjouit d'une meilleure relation avec les clubs : "Il y a plus de compréhension"

Le département d'arbitrage de l'Union Belge organisait un stage cette semaine à Tubize, préparant ses arbitres à la saison à venir. Bertrand Layec, directeur technique du département, a fait le bilan.

L'arbitrage belge avait un objectif principal vis-à-vis des clubs lors de la saison écoulée : retrouver la confiance des clubs belges et nouer une meilleure relation avec ceux-ci. Un succès, estime Bertrand Layec, grâce notamment à la mise en place d'un système de feedbacks auxquels les clubs de D1A et D1B ont majoritairement participé. "89% des clubs ont rendu leur feedback, et tous avaient également le droit de demander une explication sur une décision. Cela a été fait dans 12% des cas", explique le directeur technique de l'arbitrage belge. "Et parfois, nous n'avons eu d'autre choix que présenter des excuses pour une erreur".

Globalement, cependant, les résultats sont positifs : selon les chiffres présentés par l'arbitrage belge ce vendredi, le taux de satisfaction est particulièrement élevé - 95% de satisfaction de la part des clubs en D1A, 94% en D1B. Une relation positive qui a également été facilitée par une nouvelle initiative : la visite d'arbitres, 13 durant la saison, au sein de divers clubs pour y participer à une journée d'entraînement au sein du groupe, avec les joueurs.

Humaniser l'arbitrage

"Les retours ont été très positifs quant à ces sessions communes, qui ont créé un nouveau respect mutuel et permis d'assister à des gestes positifs entre arbitres, joueurs et entraîneurs", se réjouit Mr Layec. L'idée centrale de cet arbitrage à visage humain : "Ne pas former seulement des arbitres, mais aussi des managers capables de gérer les émotions, les siennes comme celles des autres acteurs".

Naturellement, l'arbitrage belge n'a pas analysé que les avis des clubs mais a également analysé ses propres performances, avec un pourcentage moyen de décisions positives (avant intervention du VAR) de 84%. "Ce sont des chiffres qui se rapprochent des grands championnats européens. Nos arbitres travaillent dur pour rattraper un retard qui s'est creusé ces dernières années et s'il y a encore du chemin, nous tirons un bilan positif".