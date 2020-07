Lionel Messi dépasse Xavi et fait tomber un nouveau record en Liga !

Malgré l'absence de titre avec le FC Barcelone cette saison, Lionel Messi est devenu le meilleur passeur sur une saison de Liga face à Alavés cet après-midi.

Aujourd'hui, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Deportivo Alavés dans le cadre de la 38ème et dernière journée de Liga. Une rencontre durant laquelle s'est particulièrement distinguée Lionel Messi.

L'attaquant argentin a fait tomber un record historique. En effet, en étant passeur décisif sur le troisième but des Blaugrana inscrit par Luis Suarez juste avant la mi-temps, le numéro 10 a délivré sa 21ème passe décisive de la saison en championnat. De ce fait, le quintuple ballon d'or est devenu le joueur a avoir réalisé le plus d'assists sur une seule et même saison de Liga. Il dépasse ainsi le record établi par son ancien coéquipier Xavi Hernandez.