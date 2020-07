Pourquoi Sterling a tiré 'à la place' de Kevin De Bruyne

Alors que Kevin De Bruyne a été désigné par Pep Guardiola pour prendre en charge les penaltys de Manchester City, c'est Raheem Sterling qui s'en est chargé, mardi soir, contre Watford.

Un penalty converti... en deux temps par l’Anglais qui, après la rencontre a expliqué pourquoi il avait souhaité frapper à la place de KDB. "J’avais déjà marqué un but et j’en étais à 18 cette saison. Je savais que si j’en inscrivais un second et que je restais sur la pelouse jusqu’à la fin du match, j’aurais d’autres occasions et j’avais envie de claquer un triplé ce soir (mardi)."

"Ce n’est finalement pas arrivé, mais je suis très content avec mes deux buts", sourit encore Sterling qui, avec 19 réalisations cette saison, a battu son record personnel qui était fixé à 18 buts sur une saison de Premier League.

Et ce n'est peut-être pas fini. "Atteindre les 20 buts en tant qu’ailier, ce serait une belle satisfaction personnelle, il nous reste un match et j’espère que j’y arriverai." Faut-il en déduire que si City obtient un penalty contre Norwich, Raheem Sterling voudra encore tenter sa chance? Réponse dimanche au plus tard.