🎥 Un match amical spectaculaire entre l'Antwerp et Lyon

L'Antwerp a poussé les futurs finalistes de la Coupe de la Ligue dans leurs derniers retranchements.

À une semaine de la première grande échéance de leurs saisons respectives, l'Antwerp et l'Olympique Lyonnais ont proposé des buts et du spectacle, ce vendredi, en amical. Et les Anversois, qui restaient sur une prestation décevante contre Roda, se sont bien battus, même si ça n'a pas suffi.

C'est Moussa Dembélé, sur un assist de Jason Denayer, qui avait ouvert le score à la demi-heure, un autobut d'Abdoulaye Seck juste avant la pause a permis aux Gones de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance. Memphis Depay a même triplé la mise en seconde période, mais les Anversois ont réagi via Hongla et Aurelio Buta.

Trop tard pour espérer revenir au score, l'Antwerp encaisse sa seconde défaite consécutive (2-3) à huit jours de la finale de sa Coupe de Belgique contre le Club de Bruges.