Nana Ampomah dans le viseur d'un club du top belge

Reviendra-t-il en Pro League un an après l'avoir quittée?

Il y a un an, Nana Ampomah quittait Waasland-Beveren pour tenter l'aventure en Bundesliga, mais il ne s'est pas imposé comme il l'aurait souhaité avec le Fortuna Düsseldorf. 12 petits matchs et pas le moindre but en championnat, le Ghanéen espérait mieux.

De quoi envisager un départ? Si c'est le cas, Nana Ampomah sait qu'il peut encore compter sur l'intérêt de la Belgique. Selon les informations du Nieuwsblad, l'Antwerp, toujours à la recherche de renforts offensifs, s'intéresse de près à la situation de l'ailier ghanéen qui avait inscrit 18 buts en trois saisons de Pro League sous les couleurs de Waasland-Beveren.