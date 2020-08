L'AC Milan aurait proposé un contrat en or à Zlatan Ibrahimovic

À 38 ans, le géant suédois a démontré qu'il était toujours au niveau pour évoluer en Serie A comme l'attestent ses 11 buts inscrits en 20 matchs toutes compétitions confondues avec l'AC Milan.

L'AC Milan souhaiterait conserver Zlatan Ibrahimovic comme l'a fait savoir son directeur sportif, Paolo Maldini. Et pour s'assurer la présence du vétéran suédois au moins une saison de plus, les Rossoneri ont proposé un contrat en or à son goleador, comme le révèle la Gazzetta dello Sport.

Ibrahimovic toucherait ainsi plusieurs bonus assez lucratifs en fonction de ses performances (buts, assists, matchs joués) et des résultats du club (qualification pour la prochaine Ligue des champions et victoire en Europa League en 2021). Selon la Gazzetta dello Sport, si tous les objectifs étaient atteints, Ibracadabra pourrait gagner un peu plus de 7 millions d'euros net ! Pas si mal pour un joueur âgé de 38 ans.