Pas de Verschaeren dans le onze : "Si c'était Sambi, vous poseriez des questions aussi ..."

La saison d'Anderlecht commencera avec Yari Verschaeren sur le banc. Le petit prodige Mauve peine à retrouver ses sensations.

Du côté du RSCA, pas de panique : Yari Verschaeren est en discussion pour une prolongation de contrat et on espère qu'il retrouvera rapidement son meilleur niveau. "Que Yari ne soit pas sur le terrain ? Il y aura toujours des joueurs sur le banc. Si ce n'est pas Yari, ce sera Sambi et vous me demanderez pourquoi Sambi est sur le banc", souligne Frank Vercauteren en conférence de presse.

"Quand vous êtes à Anderlecht, vous devez faire avec la concurrence. Yari revient d'une saison difficile, c'est un processus normal", estime le coach anderlechtois. "Il ne faut pas oublier que par le passé, Anderlecht avait des internationaux sur le banc ! Au Bayern, à la Juventus, c'est comme ça également". Et Verschaeren n'est pas homme à poser des problèmes. "Il est très réaliste. Yari doit se demander ce qu'il doit faire pour revenir dans l'équipe, retrouver la confiance".