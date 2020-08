Officiel : Nicolas Gaitan rebondit en Liga Nos

L'international argentin (19 capes et 2 buts) était arrivé au LOSC cet hiver en provenance de Chicago Fire, pensionnaire de MLS.

Après six mois à Lille où il n'aura disputé que quatre rencontres avant de voir la Ligue 1 être définitivement stoppée à cause de la crise sanitaire, Nicolas Gaitan file au Portugal. Le milieu offensif âgé de 32 ans a paraphé un contrat d'une saison, plus une autre en option à Braga.

L'ancienne idole de Benfica (2010-2016) retrouve donc la Liga NOS.