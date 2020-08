Officiel: un nouveau buteur pour le Beerschot

C'était l'une des priorités du mercato du Beerschot.

De retour parmi l'élite du football belge, le Beerschot n'a pas loupé son entame de championnat en allant s'imposer à Ostende, mais le groupe de Hernan Losada n'était pourtant pas au complet. Le coach anversois avait fait de l'arrivée d'un attaquant une nécessité, il a trouvé son bonheur avec Blessing Eleke.

L'attaquant nigérian de 24 ans a, en effet, signé un contrat de trois ans avec le Beerschot. Passé par la Slovénie et Israël, Blessing Eleke évoluait en Suisse depuis eux ans. Et il a brillé sous les couleurs du FC Lucerne: 22 buts et sept assists en 72 rencontres. Fera-t-il aussi bien à Anvers?