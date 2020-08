Rudi Garcia est déçu : "Un sentiment d'injustice"

Mercredi soir, l'Olympique Lyonnais a été battu par le Bayern Munich (3-0). C'est la fin d'une belle épopée pour Lyon en Ligue des Champions.

Lyon est parvenu à bousculer le Bayern Munich lors du premier quart d'heure avant d'encaisser et de perdre. Après la rencontre, le coach des Gones, Rudi Garcia n'a pas caché sa déception. "C'est un peu ça. On est très déçus. Il y a eu des faits qui ne sont pas favorables. On aurait dû mener au score et sur la première occasion du Bayern, il (Serge Gnabry) la met dans la lucarne. C'est un sentiment d'injustice", a lâché l'entraîneur lyonnais à l'issue de la rencontre. "

Si on avait mené au score, le match aurait eu une tournure différente. En deuxième période, il y a aussi un face-à-face entre Karl (Toko-Ekambi) et (Manuel) Neuer. À 2-1, on aurait pu espérer arracher les prolongations. Le score ne dit pas la physionomie. Je suis fier de mes joueurs, et du plaisir qu'on a pu offrir aux supporters lors de ce parcours."