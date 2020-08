Violences et dégradations à Paris après la défaite du PSG : 151 personnes placées en garde à vue

Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces de l'ordre ont placé en garde à vue 151 personnes, dont 49 mineurs, "notamment pour dégradations, violences ou jets de projectiles" pendant et après la finale de la Ligue des champions, a annoncé ce lundi le parquet de Paris.

Des heurts ont opposé les forces de l'ordre et des groupes de jeunes autour du Parc des Princes et de l'avenue des Champs-Elysées où des voitures ont été incendiées et des vitrines de magasins cassées. Le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué que "16 agents des force de l'ordre avaient été blessés, 12 magasins attaqués, une quinzaine de véhicules dégradés."

Les gardes à vue ont été ordonnées principalement pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique", "outrages", "vols aggravés" et recel, ainsi que pour des "dégradations", des "participations à un groupement en vue de commettre des délits" ou des "participations à un attroupement après sommations de se disperser", a expliqué le parquet de Paris.

Il y a par ailleurs eu "404 verbalisations pour non port du masque sur secteur de port obligatoire", a ajouté la Préfecture.