Adrien Trebel homme du match, mais pas revanchard : "Mon cas personnel ne compte pas"

L'homme du match, c'est naturellement lui : Adrien Trebel. Une superbe frappe, un assist pour Percy Tau : le médian a confirmé qu'il était indispensable quand il était en forme.

Face à Mouscron, son terrible tacle non-sanctionné avait éclipsé une prestation somme toute intéressante ; à Ostende, Adrien Trebel a remis les pendules à l'heure. D'une superbe demi-volée pour réduire le score, d'abord ; d'un assist en relais avec Percy Tau pour faire 2-2, ensuite. "Si je suis satisfait ? Non, car ce qui compte pour moi, c'est qu'on prenne des points. C'est un partage décevant", regrettait le milieu de terrain après la rencontre. "Mon cas personnel, ça n'a aucune importance, c'est le club qui compte".

Bien sûr, Trebel peut se réjouir à titre personnel après avoir traversé l'enfer lors de la saison précédente. "Le chemin fut long", sourit timidement l'ancien capitaine du RSCA. "Mais c'est la vie d'un footballeur, il y a des hauts et des bas. Il faut juste continuer à travailler et les choses s'améliorent. On doit tirer le positif de ce match, on a su remonter deux buts", pointe-t-il.