Un Anderlechtois de moins chez les Diables ? "Ca avait l'air sérieux"

Anderlecht a vu Elias Cobbaut sortir blessé, remplacé dans l'axe par Killian Sardella. Vincent Kompany n'était pas optimiste.

Elias Cobbaut a dû sortir à la demi-heure, touché à la cheville. Killian Sardella l'a remplacé, et plutôt avantageusement (le Diable Rouge était encore plutôt à la traîne sur le but d'ouverture du KV Ostende), mais qu'en sera-t-il dans les semaines à venir ? "Ca n'avait pas l'air super", reconnaissait Vincent Kompany après la rencontre.

Le verdict devrait tomber rapidement et décider de la présence ou non d'Elias Cobbaut en sélection. Sinon, on sera curieux de voir si et par qui Roberto Martinez remplace le gaucher, dont la présence dans le groupe a fait couler beaucoup d'encre. Autre petit souci : Derrick Luckassen s'est plaint des ischios durant et après la rencontre. Ajoutez à cela la retraite de Vincent Kompany et Anderlecht va peut-être devoir se chercher un défenseur central dans la dernière ligne droite du mercato ...