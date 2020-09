Le Bayern aurait transmis une offre à l'Inter pour Ivan Perisic

Prêté au Bayern Munich par l'Inter Milan pour l'exercice 2019/2020, Ivan Perisic aurait finalement convaincu les dirigeants bavarois de miser sur lui. En effet, alors que l'attaquant croate se dirigeait initialement vers un retour de prêt sans suite, il pourrait finalement retourner en Allemagne.

En effet, d'après les informations de Fabrizio Romano, le vainqueur de la Ligue des Champions 2020 aurait transmis une offre pour s'attacher définitivement les services de l'ancien joueur du VfL Wolfsburg. Le montant proposé serait de 12 millions d'euros, or les Nerazzurri en attendraient pas moins de 15.

