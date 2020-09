Officiel: un renfort expérimenté pour le RWDM

Après la Gaume, direction la capitale pour le milieu offensif.

Alors qu'il était sous contrat avec Virton la saison dernière, Glenn Claes évoluera à nouveau en D1B pour l'exercice 2020-2021. Le milieu offensif de 26 ans s'est engagé avec le RWDM où il a signé un contrat de deux ans, assorti d'une option.

Formé et passé pro avec le Lierse, dans sa ville d'origine, Glenn Claes apportera son expérience à l'effectif de Laurent Demol: il a disputé plus de 100 matchs en Pro League, avec le Lierse et Malines. Mais, passé par Lommel et Virton, il connaît aussi par coeur la D1B, championnat dans lequel il a distillé six assists et trouvé le chemin des filets à cinq reprises en deux saisons.