Un club de Premier League bat son record de transfert pour une pépite de Porto

Auteur d'un exercice 2019/2020 intéressant sous les couleurs des Dragons, Fabio Silva n'aura pas fait de vieux os du côté de son club formateur. En effet, après seulement 21 matchs disputés en professionnel avec les Azuis e brancos, le jeune attaquant s'est engagé en faveur de Wolverhampton cet après-midi.

À seulement 18 ans, l'international espoir portugais a fait tomber le record de transfert des Wolves, son indemnité de transfert étant estimée à 40 millions d'euros. Le précédent record du club était le transfert de Raul Jimenez en provenance du Benfica Lisbonne en juillet 2019 contre 38 millions. À noter que Fabio Silva a signé un contrat avec la formation anglaise jusqu'en juin 2025.

