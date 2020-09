Après Mouscron, Stipe Perica débarque en Anglettere

Meilleur buteur de l'Excel Mouscron la saison dernière, le Croate a traversé la Manche.

Une nouvelle aventure pour Stepe Perica. Comme le confirme Watford, l'attaquant croate a tiré un trait sur son passage à Udinese. Il quitte définivement l'Italie et s'engage en Angletere, où il sera le nouvel équipier, entre autre, de Chistian Kabasele. Et sa mission sera d'aider les Hornets à retrouver la Premier League le plus vite possible.

Passé par Breda et Chelsea, l'attaquant avait rejoint Udine en deuxième partie de saison 2015, avant de s'engager définitivement avec le club italien. Après avoir disputé plus de 70 rencontres en Italie, il avait été prêté en Turquie d'abord, puis à Mouscron, où, malgré plusieurs blessures, il avait inscrit huit buts la saison dernière.