Un calendrier difficile attend Zulte Waregem: "Mais Bruges n'est pas comparable à Charleroi"

Après le Sporting de Charleroi et avant le Standard, c'est désormais Bruges qui attend les hommes de Francky Dury.

Zulte Waregem restait sur un six sur six avant de croiser la route du Sporting de Charleroi. Mais les Zèbres ont mis à la série du Essevée. "Nous étions en confiance, mais eux l'étaient encore plus. Ils ont su, au contraire de nous, faire parler leur efficacité."

Mais Francky Dury n'est pas du genre à regarder en arrière. Car, il le sait, un autre match compliqué l'attend dimanche après-midi, contreBruges. "Mais Charleroi et le Club ne sont pas comparables", prévient-il.

"Bruges, la plupart du temps, prend l'initaitive, Charleroi est plus le genre d'équipe qui sait tuer un match. C'est différent." Et le coach du Essevée est confiant avant d'accueillir les champions en titre. "J'ai vu de bonnes choses sur lesquelles nous pourrons nous appuyer, mais il y a aussi des petits choses à corriger."