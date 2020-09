Guillaume Gillet dévoile le secret de la force du Sporting de Charleroi

Charleroi, le leader invaincu de D1A va se mesurer au Partizan Belgrade lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League.

Le Sporting de Charleroi est considéré par beaucoup d'observateurs comme une pure équipe de contre-attaque. L'Atlético Madrid de Belgique ? "Pas mal, non ? L'efficacité est très importante dans le football. Si nous sommes moins nombreux ou si l'adversaire est plus fort, nous parvenons à former un bon bloc", a déclaré Guillaume Gillet à Het Laaste Nieuws.

Les statistiques des six matchs joués sont impressionnantes. "Tout le monde se bat pour tout le monde, c'est pourquoi nous ne donnons pas beaucoup d'occasions et nous n'avons encaissé que 2 buts en 6 rencontres. Même dans les matchs où nous devons nous replier, il y a toujours des chances de l'emporter. Nous sommes forts à l'arrière et nous allons faire la différence à l'avant", a conclu Gillet.